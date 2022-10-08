شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن التعاقد رسميا مع اللاعب يوسف حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن إتمام التعاقد مع يوسف حسن، لاعب دجلة ومنتخب الشباب، كصفقة جديدة لنادى الزمالك لتدعيم الفريق فى الموسم القادم، بناء على طلب من البرتغالي فيريرا المدير الفني.

وأكد منصور، فى مداخلة تليفزيونية على قناة الزمالك، انتهاء كل الأمور الخاصة بالصفقة، وأن اللاعب فى نادى الزمالك.

وأضاف مرتضى منصور أنه أنهى كل الأمور مع ماجد سامى، رئيس وادى دجلة، والتى تشهد المفاوضات معه الكثير من المناوشات فى إطار الدعابة.

وتابع رئيس الزمالك: الأموال سيتم إرسالها لوادى دجلة غدا، والأمور أصبحت رسمية واللاعب صفقة مميزة للزمالك.

وأتم منصور تصريحاته بأنه متبقى صفقتين للفريق الأول لكرة القدم بالنادى، وينهى موسم الانتقالات الصيفية، مؤكدا أنه نفذ طلبات فيريرا.