شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يبدأ المرحلة الثالثة فى معسكر إعداد الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق المقاولون العرب تحت القيادة الفنية لشوقي غريب المدير الفني للفريق، اليوم السبت، المرحلة الثالثة من الإعداد للموسم الجديد، ويدخل ذئاب الجبل معسكراً مغلقاً بمقر النادى بالجبل الأخضر، يتخلله تجربتان وديتان أمام إنبي وطلائع الجيش، ليكون الفريق جاهزاً بعدها لخوض منافسات الدوري العام المقرر انطلاقه 18 أكتوبر الجاري.

وكان شوقي غريب قد منح لاعبيه راحة سلبية 24 ساعة، وذلك عقب مواجهة مالية كفر الزيات فى المباراة الودية الخامسة التى أقيمت بمعسكر الإسكندرية، في إطار استعدادات ذئاب الجبل لانطلاقة الموسم الجديد.

المقاولون فاز فى الودية الأولى على كهرباء الإسماعيلية بهدف نظيف، ثم فاز على بتروجت فى الودية الثانية بنتيجة 3/2، قبل أن يفوز على حرس الحدود في الودية الرابعة بهدفين مقابل هدف، ثم فاز على الحمام بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وأخيراً فاز على مالية كفر الزيات بهدف نظيف.

وسبق معسكر الإسكندرية معسكر مغلق فى الجبل الأخضر، خاضه المقاولون استعداداً للدوري العام، وأكد شوقي غريب المدير الفني على أهمية المباريات الودية في تجهيز اللاعبين للموسم الجديد.