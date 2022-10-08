شكرا لقرائتكم خبر عن حلمي طولان: لو عُرض عليّ تدريب الأهلي سأوافق فورا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حلمى طولان، المدير الفني الأسبق لفريق إنبى، إن الأهلى استشاره بشأن ضم مصطفى شلبى وجون إيبوكا، مؤكداً أنه نقل لهم وجهة نظره بكل أمانة بتميز الثنائى.

وأضاف طولان، خلال حواره لبرنامج ملعب "أون تايم "مع الإعلامى أحمد شوبير على قناة "أون تايم سبورتس 1"، إن مصطفى شلبى لاعب مميز جدا، وكان حلمه اللعب للنادى الأهلى.

وكشف المدير الفني الأسبق لإنبى عرض عليه تدريب أكثر فريق قبل انتهاء الموسم الماضى، ولكنه رفض، موضحا أنه ما زال قادرا على العطاء ولن يعتزل التدريب.

وتابع طولان: "أفضل ما فعله الأهلي أنه أعطى نجومه راحة كافية، خاصة أنهم كانوا في احتياج كبير لها، وأرى أن الأهلي يمتلك لاعبين رائعين ولا يحتاج لأي صفقات خلال الفترة القادمة".

وأوضح طولان أنه إذا عُرض عليه تدريب الأهلى سيوافق فورا، مضيفا: "سيكون شرف كبير جدًا، الأهلي كان سببًا في شهرة مدربين كتير جدًا، وسيوافق بالطبع فورًا في حال عرض على تدريبه وكذلك نادى الزمالك".

وعن المدير الفني الجديد للأهلي: "سنرى الأهلي في ثوبه الجديد مع كولر ويجب أن يتم منح المدرب الفرصة الكاملة له، وشيء خاطئ أن يتم تغيير ثلاثة مدربين في فترة قصيرة بهذا الشكل".