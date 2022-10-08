شكرا لقرائتكم خبر عن جاريدو يبدأ تجهيز كوليبالى للمشاركة مع الإسماعيلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الإسبانى خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني للنادى الإسماعيلى، تجهيز لاعبه الإيفواري عبد القادر كوليبالي بعد وصوله للإسماعيلية، ووضع المدرب الإسبانى برنامجاً للاعب لتجهيزه لانطلاقة الدوري.

الإسماعيلي تعاقد مع كوليبالى لمدة 4 مواسم لتدعيم صفوفه وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لينضم إلى الوجوه الجديدة فى تدريبات الدراويش استعدادًا للموسم الكروي والمزمع انطلاقه منتصف شهر أكتوبر الحالى.

ويعد كوليبالي ثاني هدافي الدوري الإيفواري برصيد 13 هدفًا بعد كريم كونتيه الذى احترف في الدوري الأوروبين وسبق له التمثيل الدولي ضمن صفوف المنتخب بلاده الأول.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي تعاقد مع 11 لاعبًا خلال الميركاتو الصيفي وهم الغاني ياو أنور والتونسيين حمدي النقاز ونور الزمان الزموري وفراس شواط، بالإضافة إلى باسم مرسي وصالح جمعة ومحمود الشبراوى وكريم عرفات ومحمد حسن وأحمد محسن، بجانب الإيفواري عبد القادر كوليبالي.