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مرتضى يعلن صفقة هجومية للزمالك

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن ناديه حسم صفقة يوسف حسن مهاجم وادي دجلة، ليكون لاعبًا للفريق الأبيض قبل بداية الموسم الجديد (2022-2023).

وأضاف مرتضى في تصريحات عبر شاشة "الزمالك"، في الساعات الأولى من صباح السبت، أن ناديه استطاع ضم يوسف حسم من وادي دجلة.

وتابع :"جمهور الأهلي كان يطلق على يوسف حسن (محمد صلاح الجديد)".

وأوضح مرتضى خلال تصريحاته، أن صفقة ضم يوسف حسن جاءت بطلب من المدرب البرتغالي فيريرا، قائلاً :"فيريرا طلب يوسف حسن، ويتبقى الآن صفقتين".

وكان يوسف حسن (19 عامًا) بدأ مع فريق الشباب بنادي المقاولون العرب، ثم انتقل بعد ذلك إلى صفوف وادي دجلة في فترة الانتقالات الصيفية عام 2021.

هذه الصفقة هيّ الثامنة لصالح الزمالك في الانتقالات الصيفية بعد ضم كلاً من: السنغالي إبراهيما نداي - المغربي زكريا الوردي - البنيني سامسون - مصطفى الزناري - محمد صبحي - نبيل عماد "دونجا" - عمر جابر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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