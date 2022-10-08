مصدر لمصراوي: الأهلي لن يواجه المصري والإسماعيلي في "القناة والإسماعيلية"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

صرح مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن الأهلي لن يخوض مباراة المصري البورسعيدي على ملعب "القناة".

وكان النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، أعلن الاتفاق مع مسئولي استاد القناة لاستضافة مباريات الفريق في الموسم الجديد (2022- 2023).

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365"، أن النادي المصري لم يحصل حتى الآن على الموافقات الأمنية لخوض الفريق مبارياته على ملعب "القناة".

وتطرق المصدر؛ أن الأهلي لن يواجه الإسماعيلي على ملعب "الإسماعيلية"، حيث من المحتمل أن تقام مباراتي الأهلي ضد المصري والإسماعيلي سواء في "استاد السويس" أو في "برج العرب" بالإسكندرية.

جدير بالذكر أن قرعة دوري We المصري سيقام غدًا الأحد، حيث من المقرر أن ينطلق الدوري يوم 17 أو 18 أكتوبر الجاري.