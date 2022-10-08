مصدر باتحاد الكرة لمصراوي: قرعة الدوري غير موجهة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

كشف مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن قرعة دوري WE المصري للموسم الجديد (2022 - 2023) ستكون غير موجهة.

ومن المقرر أن تقام قرعة الدوري، غدًا الأحد، في تمام الثانية ظهرًا، على أن ينطلق مسابقة دوري WE المصري يوم 17 أو 18 أكتوبر.

وأضاف المصدر في تصريحات عبر "الخليج 365" في الساعات الأولى من صباح السبت، أن قرعة الدوري بين الأهلي والزمالك ستكون غير موجهة.

وأشار المصدر، أن مباريات الدوري ستقام خلال فترة كأس العالم، لافتًا إلى إمكانية خوض ثلاث مباريات على الأقل خلال المونديال.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم بقطر خلال فترة 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر.

جدير بالذكر أن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات وعضو اتحاد الكرة، أعلن في وقت سابق إقامة مباريات دوري WE المصري خلال بطولة كأس العالم، قائلاً إن هذا الأمر شأن داخلي ولا علاقة "فيفا" بالأمر.