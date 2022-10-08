مدير جهاز اليد بالزمالك يكشف السر وراء التفوق على الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

كشف حمادة عبدالباري مدير جهاز كرة اليد بنادي الزمالك عن سر التفوق على الأهلي في الفترة الماضية وذلك عقب التأهل لنهائي بطولة أفريقيا والمقامة حاليا في تونس.

ونجح الزمالك في حسم تأهله رسميًا إلى نهائي أفريقيا لكرة اليد بعد فوزه على غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة 26-25، ليضرب موعدًا مع الترجي التونسي في القمة المرتقبة يوم الأحد المقبل.

وقال عبدالباري في تصريحات لقناة "المحور": "مباراة اليوم كانت مليئة بالقوة والإثارة بين الفريقين وحسمنا المباراة بخطأ من الأهلي في اللحظات الأخيرة".

وأضاف: "فضلنا إراحة محمود خليل فلفل وعدم إشراكه أمام الأهلي حتى يكون جاهزًا لمواجهة الترجي في النهائي".

وأكمل: "مواجهة الترجي التونسي بمثابة رد اعتبار وأتمنى ربنا يُوفقنا في هذه المباراة".

وتابع: "سبب التفوق على الأهلي في الفترة الماضية؟ خبرة لاعبي الزمالك أعلى من لاعبي الأهلي وهذا سر التفوق".

وأتم: "نمتلك لاعبين يتمتعون بالخبرة مثل أحمد الأحمر ولكن لاعبي الأهلي صغار ولكنهم مميزين ولهم مستقبل كبير".

جدير بالذكر أن الترجي توج بنهائي البطولة العربية لكرة اليد على حساب الزمالك بنتيجة 29-28 في المواجهة التي جمعتهما يوم 27 سبتمبر الماضي.