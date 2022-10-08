المصري يعلن انتهاء أزمة الشعباني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

كشف ياسر يحيى عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، أن ناديه توصل لاتفاق مع التونسي معين الشعباني المدير الفني الأسبق للفريق الساحلي.

وقال عضو مجلس المصري في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" في ساعة متأخرة من اليوم الجمعة :"توصلنا لاتفاق مع معين الشعباني ومحاميه أنيس بن ميم".

وتابع :"أزمة القيد ستنتهي خلال الساعات المقبلة".

في المقابل، أكد أنيس بن ميم في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1"، أن كامل أبو علي رئيس النادي المصري، تواصل مع موكله ليتم الاتفاق بين الطرفين.

وأشار بن ميم، أن أزمة القيد ستنتهي بعد وصول التحويلات التي تم الاتفاق عليها.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أرسل خطابًا للنادي المصري يهدده بإيقاف القيد 3 فترات.