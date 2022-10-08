الاتحاد المنستيري: مباراتنا أمام الأهلي كرنفال بالنسبة لنا.. وسنحاول إيقاف خطورة معلول فهو أفضل لاعبي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - قال أمير الحيزم، الأمين العام لنادي الاتحاد المنستيري التونسي، أن ناديه أقام معسكر مغلق مبكر، من أجل الاستعداد الجيد لمباراته ضد الأهلي، بذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها في الرابعة من عصر الأحد المقبل.

وخلال مداخلة تلفزيونية عبر "أون تايم سبورتس 2" قال الحيزم: " بدأنا معسكر مباراة الأهلي مبكرًا، وسنركز على إيقاف خطورة علي معلول فهو أفضل لاعبي الأهلي".

وأضاف: "سيحضر قرابة 200 مشجع للأهلي، سعة الملعب لا تسمح لنا بإدخال عدد أكبر من هذا للجمهور الأهلاوي".

وأتم: "مباراتنا أمام الأهلي ستكون كالكرنفال، فالأهلي فريق كبير، ونتمنى تحقيق نتيجة إيجابية أمامه".

ويشارك فريق الاتحاد المنستيري لأول مرة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما حل ثانيًا في الدوري التونسي، ليسجل مشاركته الأولى بالبطولة التي يعد الأهلي هو الفريق الأكثر تتويجًا بكأسها برصيد 10 بطولات.