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فالنسيا ينتصر بصعوبة على أوساسونا في الدوري الإسباني

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محمد اسماعيل - القاهرة - فاز فريق فالنسيا على مضيفه أوساسونا 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الثامنة من .

وسجل هدفي فالنسيا جاستن كلويفرت ومختار دياخابي في الدقيقتين 28 و54، فيما سجل هدف أوساسونا داركو براساناك في الوقت بدل الضائع من اللقاء وروبين بينيا في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

وشهدت المباراة طرد أوناي جارسيا، لاعب أوساسونا في الدقيقة 69.

ورفع فالنسيا رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف أمام أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد وأوساسونا أصحاب المراكز من السادس للثامن على الترتيب.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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