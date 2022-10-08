أرتيتا يستعيد نجوم آرسنال قبل مباراة ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - يعتزم ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم العودة للاعتماد على لاعبيه الأساسيين عندما يحل فريقه ضيفا على ليفربول بعد غد الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن أرتيتا لم يعتمد على آرون رامسدال، وويليام ساليبا، ومارتين أوديجارد وبوكايو ساكا وجابرييل جيسوس في المباراة التي فاز فيها أرسنال على بودو جليمت بثلاثية أمس الخميس في الدوري الأوروبي، ولكنهم سيعودون للتشكيل الأساسي في المباراة المقبلة.

وسيفتقد أرسنال جهود محمد النني بسبب إصابة في أربطة الركبة، وإميل سميث روي بسبب إصابة في الفخذ.

في المقابل عاد كورتيس جونز لاعب ليفربول للتدريبات الجماعية بعد شفائه من إصابة في الساق والتي أبعدته عن الفريق منذ بداية الموسم.

كما يرجح غياب أرثور ميلو عن الفريق مرة أخرى بسبب إصابة عضلية، والتي بسببها استبعد من مباراة رينجرز في دوري أبطال أوروبا.

ومازال أندي روبرتسون الظهير الأيسر لفريق ليفربول يتعافى من إصابة في الكاحل.