الامارات | أتلانتا وميلووكي يجددان الموعد اليوم في دوري السلة الأميركي بأبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت أبوظبي مساء أول من أمس انطلاق أولى مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في أبوظبي ومنطقة الخليج العربي، وأعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي والرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية، أنّ أولى مباريات الدوري انتهت بفوز أتلانتا هوكس على ميلووكي باكس بنتيجة 123 – 113 نقطة.

وشهدت المباراة الأولى من مباراتين تمهيديتين تجمعان الفريقين حضوراً جماهيرياً استثنائياً في صالة الاتحاد أرينا في جزيرة ياس، التي تخط فصلاً جديداً في تاريخ الرياضة في أبوظبي.

ويجدد الفريقان الموعد اليوم في مباراة ثانية وختامية ضمن فعاليات دوري السلة الأميركي في أبوظبي، تقام في صالة الاتحاد أرينا، وسط حضور جماهيري كبير متوقع، بعد الحماس الكبير من المشجعين والحضور الواسع الذي شهدته المباراة الأولى.

وتمثّل إقامة أول مباراة للرابطة الوطنية لكرة السلة في الإمارات إنجازاً بارزاً لأبوظبي في عالم الرياضة العالمية، حيث أصبحت الرابطة الشهيرة أحدث علامة تجارية عالمية تستفيد من قدرة الإمارات على تنظيم واستضافة كبريات الفعاليات.

وقال مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي صالح الجزيري في تصريح صحافي: «أثبتت أبوظبي مكانتها وجهة رياضية رائدة، ومنصة مثالية لكبريات المؤسسات والعلامات التجارية للاستفادة من الفرص التي توفرها الإمارة، وقدرتها التنافسية في مجال استضافة الفعاليات الرياضية العالمية. ونعلم أن كرة السلة تحظى باهتمام الكثيرين في المنطقة، لكن مستوى الاهتمام بمباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في أبوظبي 2022 تجاوز كلّ توقعاتنا».

ومن جانبه قال آدم سيلفر، مفوض الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية: «تُظهر بياناتنا توافد عشاق الرّياضة من 59 دولة لحضور هذه المباريات، ما يساعد على الترويج لأبوظبي وجهة مثالية لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.

وتمثّل هذه المباريات التاريخية احتفاءً برياضة كرة السلة وطابعها العالمي، ويسعدنا إقامتها في المنطقة لأول مرة».

بدوره، قال تراي يونغ نجم فريق أتلانتا هوكس: «حققنا انتصاراً مهماً، وحظيت وزملائي بفرصة استثنائية للاستمتاع بدعم الجماهير العريضة في أول ظهور لنا في المنطقة وياله من شعور».

وأضاف: «يشرفنا أن نكون جزءاً من هذه التجربة الفريدة، واللعب في أبوظبي وسط حشود عاشقة لكرة السلة». وقال نجم فريق ميلووكي، جيانيس أنتيتكونمبو: «رغم الخسارة إلا أننا قدمنا مباراة كبيرة تمثل خير استعداد للموسم الجديد».

وتابع: «المتعة الحقيقية هي الوجود في أبوظبي بين هذه الجماهير، وسعيد جداً لقدرتنا على إسعادهم وتقديم أداء يليق بتطلعاتهم».

المباراة الأولى أول من أمس شهدت فوز أتلانتا هوكس على ميلووكي باكس بنتيجة 123 – 113 نقطة.