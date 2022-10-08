الامارات | فرحة عجمان مستمرة.. وبني ياس يواصل نزف النقاط

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل عجمان، سلسلة انتصاراته، وحقق الفوز الثاني له على التوالي على حساب بني ياس، بهدفين دون ردّ في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، ضمن الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين. وجاء هدفا عجمان عن طريق الكونغولي، برستيج ميونجو، في الدقيقة 12، ثم أضاف التونسي فراس بالعربي الهدف الثاني في الدقيقة 90+4.

ودخل عجمان المواجهة بنية إحراز هدف مبكر، وتحقق له ما أراد، عندما توغل محمد إسماعيل من جهة اليمين ووزّع كرة عرضية على رأس برستيج، ليودعها في مكان صعب على الحارس فهد الظنحاني.

وأظهر بني ياس ردة فعل طبيعية، وسنحت له أقرب فرص اللقاء لإدراك التعادل من ضربة ثابتة نفذها خيمينيز، وأبعدها الحارس لضربة ركنية.

وفي الشوط الثاني من المباراة لاحت العديد من الفرص لعجمان سجل منها هدفين، ولكن تقنية الفيديو ألغتهما.

ونجح التونسي فراس بالعربي في تأكيد الفوز لعجمان بالهدف الثاني، من تمريرة ساحرة للمغربي وليد أزارو، لم يجد صعوبة في إيداعها المرمى.