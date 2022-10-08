الامارات | مهرجان سباق دلما التاريخي 27 الجاري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق النسخة الخامسة من مهرجان سباق دلما التاريخي، برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وبتنظيم من نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ولجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي. وأعلنت اللجنة المنظمة للمهرجان المواعيد الجديدة لتنظيم النسخة الخامسة من مهرجان سباق دلما التاريخي في جزيرة دلما بمنطقة الظفرة، وذلك خلال الفترة من 27 الشهر الجاري إلى الثالث من نوفمبر المقبل، فيما سيتم تحديد موعد السباق خلال تلك الفترة، حسب مواءمة الأحوال الجوية.