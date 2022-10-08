الامارات | العين يعود بالنقطة الـ 10 من دبا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقّق فريق العين، أمس، فوزاً مهماً على مضيفه دبا، بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت في ملعب دبا الفجيرة، ضمن الجولة الخامسة لدوري أدنوك للمحترفين. ورفع العين رصيده إلى 10 نقاط، واستمر دبا بنقطة واحدة. ودخل العين بقوة منذ بداية المباراة، وسدد لاعب العين الأوكراني يارمولينكو بقوة من خارج الجزاء في الدقيقة الخامسة.

بعدها بدقيقة واحدة قاد الثنائي يحيى نادر ويارمولينكو هجمة تبادل خلالها الكرة، قبل أن يسددها يارمولينكو داخل المرمى، مسجلاً الهدف الأول في الدقيقة 6.

وجاءت أخطر محاولات دبا من البرازيلي جاجا، الذي سدد كرة ذهبت أعلى العارضة في الدقيقة 37. وسجل العين هدفاً ثانياً عن طريق سفيان رحيمي، لكن تم إلغاؤه بسبب التسلل في الدقيقة 58. وحصل لاعب العين دانيلو على بطاقة حمراء، لكن تم تعديلها إلى صفراء فقط، ثم حرمت العارضة يارمولنكو ثاني أهدافه، قبل أن يسجل لابا كودجو الهدف الثاني للعين في الدقيقة 89 بعد أن استفاد من تمريرة سفيان رحيمي.