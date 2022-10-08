الامارات | شباب الأهلي والجزيرة في نهائي كأس الطائرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف صالة نادي الوصل بزعبيل في الساعة السابعة من مساء اليوم أولى نهائيات موسم الكرة الطائرة التي ستجمع بين شباب الأهلي ومنافسه الجزيرة ضمن نهائي كأس نائب رئيس الدولة، وكان «فرسان دبي» تأهلوا إلى النهائي بالفوز على العين 3-1، في حين بلغ فريق الجزيرة المباراة النهائية على حساب النصر بالفوز 3-2.