الامارات | ذهبيتان جديدتان لمنتخب الدراجات في «مضمار العرب»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد المنتخب الوطني للدراجات ثلاث ميداليات جديدة، منها ذهبيتين وبرونزية، وذلك في البطولة العربية للمضمار التي تقام في ضيافة العاصمة المصرية القاهرة. وجاءت الذهبيتان عن طريق محمد المطيوعي وهدى حسين، ليرتفع رصيد الذهب للمنتخب إلى ست ميداليات، ويحل في المركز الثاني بعد المنتخب المصري صاحب الـ14 ذهبية. وارتفع حصاد الميداليات الإجمالية للمنتخب قبل يومين من ختام المنافسات إلى 20، بينها ست ذهبيات، و10 فضيات وأربع برونزيات. ونجح المطيوعي في حصد ذهبية سباق (أربعة كيلومترات مطاردة فردية)، في أول مشاركة له مع فئة الكبار ببطولة العرب. كما نجحت البطلة هدى حسين في تحقيق ميدالية ذهبية، وهي الأولى لها في البطولة، وأحرزت شيخة عيسى ميدالية برونزية في سباق (الكيرين).

وشهد السباق حضور الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي، ومنصور بوعصيبة رئيس الاتحاد الإماراتي للدراجات، وعدد كبير من أعضاء الاتحاد العربي في البطولة، ويخوض اليوم قائد المنتخب يوسف ميرزا وأحمد المنصوري سباق الأمونيوم الأولمبي، ويختتم المنتخب غداً المشاركة بسباق الماديسون، وهما حاملا اللقب في السباقين.