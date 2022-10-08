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الامارات | المرحلة النهائية من دوري الرياضات الإلكترونية 14 أكتوبر

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن المرحلة النهائية من دوري الرياضات الإلكترونية 14 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق يومي 14 و15 أكتوبر الجاري في دبي المرحلة النهائية من دوري المحترفين للرياضات الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في لعبة «مواجهة الأبطال».

وأكد الأمين العام لاتحاد الرياضات الإلكترونية، سعيد علي الطاهر، أن المنافسات الخاصة بدوري المحترفين، ومراحله النهائية، تقام بتوجيهات من الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس اتحاد الرياضات الإلكترونية، وبالتعاون مع الاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية، وشركة «سبورتس ميدل إيست»، حيث يعمل الاتحاد على التعاون مع مختلف الجهات من أجل نشر ثقافة الألعاب الإلكترونية.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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