الامارات | 36 محاضرة وورشة لياقة بدنية في مؤتمر ومعرض «ميفت برو»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصلت لليوم الثاني على التوالي فعاليات مؤتمر ومعرض «ميفت برو» للياقة والصحة البدنية، الذي يقام بدعم من مجلس دبي الرياضي في فندق جراند بلازا موفمبيك بمدينة دبي للإعلام، ويشارك فيه أكثر من 1700 مدرب لياقة بدنية من داخل الدولة وخارجها. وأقيمت أمس، 36 جلسة ومحاضرة وورشة عمل في مختلف المجالات، بمشاركة واسعة من مدربي اللياقة البدنية والمختصين في قطاع اللياقة البدنية التغذية الصحية وإنتاج المعدات الرياضية، وحتى في مجال تطوير الشخصية، من 34 دولة ومن مختلف القارات، بالإضافة إلى طلبة المدارس ومنتسبي الأكاديميات الرياضية. وقال مجلس دبي الرياضي في بيان أمس، إن الفعاليات التي تم تنظيمها تضمنت محاضرات متنوعة عن الاستشفاء الرياضي، والتنمية الذهنية للرياضيين، وتطوير قدراتهم على مواجهة التحديات والتغذية الصحية، وطرق العلاج الطبيعي الصحيحة، كما أقيمت أنشطة وتدريبات بدنية وورش عمل عديدة حول التدريب الصحيح لبناء كل عضلة من عضلات الجسم، واستعرض آرون لورانس من شركة «واي بي إل» الأسترالية، أحدث الأجهزة التي أنتجتها الشركة والتي تعرض لأول مرة في دبي، والمتعلقة بصالات التدريب، وقام آرون بشرح الطرق الصحيحة لوضع برنامج تدريبي دقيق، وشرح دانيل لورنس محاضرة بعنوان استراتيجيات الاستشفاء والحماية من الإصابات، كما قدم كين ميلر ثلاث محاضرات عن استراتيجيات التدريب التصحيحية لاختلال وظائف الكتف والأسلوب العلمي والعملي في التقييم الصحيح، وأساليب وأنماط الحركة المتغيرة ونطاقها.