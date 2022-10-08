شكرا لقرائتكم خبر عن 4 غرز لـ محمود علاء فى أول مشاركة مع الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض محمود علاء، مدافع الاتحاد السكندرى الجديد، لإصابة أعلى الحاجب الأيمن استدعت تدخل الطبيب لخياطة الجرح بأربع "غرز" ليلتئم، وذلك في أول مشاركة مع سيد البلد في المباراة الودية أمام سموحة.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى على سموحة بهدف نظيف وديا في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، فى إطار استعدادات الفريقين لبدء الموسم الجديد المقرر انطلاقه 18 أكتوبر الجارى.

وينهى الاتحاد معسكره المغلق المقام حاليا فى الإسكندرية غدا السبت، استعدادا لبدء الموسم الجديد من مسابقة الدورى المصرى الممتاز والمقرر انطلاقه 18 أكتوبر الجاري، بعدما وقف الصربى زوران مانولوفيتش المدير الفني لسيد البلد على مستوى معظم اللاعبين.

ويختتم الاتحاد السكندرى معسكره المقام حاليًا بالإسكندرية بمواجهة سموحة أيضاً يوم السبت 8 أكتوبر الجارى فى إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد المقرر انطلاقه 18 أكتوبر الجارى.

ووقع اختيار المدير الفنى الصربى زوران على 6 لاعبين من الناشئين ليكونوا ضمن الفريق الأول خلال المعسكر المغلق المقام حاليًا بالإسكندرية، وضم المدير الفني جميع الصفقات الجديدة، بجانب لاعبي الفريق المقيدين بالقائمة الأولى عدا الذين طلب استبعادهم، ويأتي الأربعة لاعبين الناشئين الذين قرر زوران الاستعانة بهم هم محمود بسيونى وبلال السيد ومصطفى إبراهيم وعموري، ومحمد فارس وإيتو.