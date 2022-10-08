شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المنستيري: 8 آلاف مشجع تونسى أمام الأهلي و200 تذكرة للمنافس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أمين الحزم، الأمين العام لفريق الاتحاد المنستيري التونسي أن فريقه بات جاهزا لمواجهة الأهلي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وقال الحزم في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، المُذاع على فضائية أون تايم سبورتس2: "هناك 8 آلاف مشجع للاتحاد المنستيري في مباراة الأحد، وتم تخصيص 200 تذكرة لجماهير الأهلي، ونتمنى أن تكون مباراة تليق بقيمة الفريقين وتاريخهم".

وأضاف الأمين العام للاتحاد المنستيري، أن النادي التونسي أصر على تحذير الجماهير من الشغب أمام الأهلي، موضحا أن النادي قام بحملات توعوية للجماهير لأن الهدف الأول من المواجهة خروجها بروح رياضية كبيرة".

واختتم الحزم تصريحاته قائلا: "على معلول هو أهم لاعب في الأهلي نعمل له حساب، والفريق الأحمر كله نجوم ويمتلكون قدرات وإمكانيات كبيرة بجانب تاريخهم العريق في البطولة".