شكرا لقرائتكم خبر عن محامي معين الشعباني: سيتم رفع القيد عن المصري خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أنيس بن ميم، محامي التونسي معين الشعباني، تفاصيل أزمة أيقاف القيد عن النادي المصري بسبب مستحقات موكله لدى النادي البورسعيدي.

وقال بن ميم، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، المُذاع على فضائية أون تايم سبورتس2: "صدر حكم لصالح الشعباني يوم 15 أغسطس، وتم منح المصري مهلة حتى يوم 6 سبتمبر لسداد مستحقات موكلى، وتم التواصل بين كامل أبو على مع الشعباني وحل الأزمة".

وأضاف محامي الشعباني: "المدرب كان لديه مستحقات 270 ألف دولار هما قيمة شهرين شرط جزائي ومستحقات عن مدة قضاها في تدريب المصري، وتحدث رئيس النادي الحالي مع الكابتن معين، وبالتالي تم حل الأزمة وسيتم إبلاغ الفيفا بحل الأزمة لرفع إيقاف القيد عن المصري بمجرد تسلم موكلى مستحقاته".

وتابع بن ميم: "الشعباني وافق على تخفيض مستحقاته بعد اتصال من كامل أبو على، وسيتم التواصل مع الفيفا خلال ساعات لرفع القيد عن النادي المصري احتراما للنادي البورسعيدي وجماهيره".

وأتم محام الشعباني تصريحاته: "المجلس السابق للمصري تواصل معنا أكثر من مرة لكنه لم يفي بوعوده، والأزمة انتهت في مكالمة واحدة بين رئيس المصري الحالي والشعباني".