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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 7-10-2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها إسناد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إدارة مباراة الزمالك وفلامبو البوروندي المقبلة فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها الأحد المقبل، لطاقم تحكيم من الصومال.

كوليبالى يشارك فى مران الإسماعيلى لأول مرة

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، تدريباته الجماعية مساء الجمعة على ملعبه الرئيسي بالإسماعيلية، ضمن برنامجه الإعدادي الأخير استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد. تواصلت منافسات البطولة العربية لدراجات المضمار المقامة بالقاهرة خلال الفترة من 5 وحتى 9 أكتوبر الجارى بمشاركة 120 لاعبًا ولاعبة يمثلون 9 دول، وتحت إشراف الاتحاد العربي للدراجات برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي. خاض محمود حمدي "الونش"، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم اليوم، الجمعة، على هامش التدريبات التى أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بسبب الإصابة.

فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على الأهلى بنتيجة 26/ 25 فى نصف نهائى بطولة أفريقيا للأندية المقامة فى تونس، ليتأهل الفارس الأبيض لمواجهة الترجى التونسى فى نهائى البطولة بعد غدٍ الأحد. قائمة بيراميدز لمواجهة الساحل السودانى.. وظهور الصفقات الجديدة أعلن اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة مباراة هلال الساحل السوداني فى ذهاب دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والمحدد لها السادسة مساء غد السبت باستاد الدفاع الجوي. خفف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، الحمل البدني خلال التدريبات الجماعية للفريق التى أقيمت اليوم، الجمعة، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

أكد شادي حسين، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية الفريق لضربة البداية بدوري أبطال أفريقيا أمام الاتحاد المنستيري، في المباراة التي تقام عصر الأحد بالمنستير في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا، وتحقيق نتيجة إيجابية تساعده في مباراة العودة بالقاهرة، واجتياز أول خطوة في مشوار ورحلة الفريق لاستعادة لقب أفريقيا.

يستضيف استاد الاسكندرية مباراة المنتخب الأولمبي، بقيادة ميكالي، مع ايسواتيني في إياب الدور الثاني بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا.

استقر السويسرى مارسيل كولرن المدير الفنى للنادى الاهلى، على الدفع بأكرم توفيق الظهير الأيمن للفريق فى التشكيل الأساسى للمارد الأحمر أمام اتحاد المنستيرى، فى المباراة المحدد لها الرابعة عصر الأحد المقبل فى ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا.