شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أول يوم للأهلى فى تونس قبل ملاقاة الاتحاد المنستيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول في تونس صباح اليوم، على ملعب المرادي بمدينة سوسة؛ استعدادًا لمباراة الاتحاد المنستيري التي تقام في الرابعة عصر الأحد المقبل على ملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير.

«كولر» يحاضر اللاعبين بالفيديو

وقبل انطلاق مران الأهلي عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، جلسة مع اللاعبين داخل الملعب للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمواجهة الاتحاد المنستيري.

وعقب المحاضرة خاض الفريق فقرة إحماء أعقبها تدريبات الكرة، وخاض ثلاثي حراسة المرمى؛ محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، تدريبات منفردة تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس، قبل مشاركتهم في تدريبات الكرة.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى تونس مساء أمس بعد رحلة استغرقت ثلاث ساعات منذ إقلاعها من مطار القاهرة على متن طائرة خاصة إلى مطار الحبيب بورقيبة بالمنستير.

وتواجد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، ومندوبا السفارة المصرية في تونس المستشار عمر شكري، ومحمد أبو النصر، مدير عام الشئون الإدارية، في المطار لاستقبال بعثة الفريق فور وصولها وإنهاء كافة إجراءات الخروج من المطار وتذليل أي عقبات في طريق البعثة.

بعثة الأهلي تجري اختبارًا طبيًا اليوم استعدادًا لمباراة الاتحاد المنستيري

أجرت بعثة الفريق الأول في كرة القدم النادي الأهلي اختبار تشخيص فيروس كورونا «PCR» في الواحدة والنصف ظهر اليوم بتوقيت تونس داخل فندق الإقامة؛ استعدادا لمباراة الاتحاد المنستيري التي تقام في الرابعة عصر الأحد المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب مصطفى بن جنات، وذلك في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

المسئول الأمني بولاية سوسة يزور بعثة الأهلي

قام العميد دكتور محمد الحازمي، رئيس قطاع الأمن بسوسة الشمالية، بزيارة بعثة الأهلي أثناء مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب المرادي؛ للاطمئنان على الفريق والتأكيد على توفير كافة سبل الراحة لبعثة الأهلي أثناء وجودها في تونس.