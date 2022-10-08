7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 7-10-2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها: فوز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على الأهلى بنتيجة 26/ 25 فى نصف نهائى بطولة أفريقيا للأندية المقامة فى تونس، ليتأهل الفارس الأبيض لمواجهة الترجى التونسى فى النهائى.

الزمالك يهزم الأهلى 26/ 25 ويضرب موعدا مع الترجى فى نهائى أفريقيا لكرة اليد

فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على الأهلى بنتيجة 26/ 25 فى نصف نهائى بطولة أفريقيا للأندية المقامة فى تونس، ليتأهل الفارس الأبيض لمواجهة الترجى التونسى فى نهائى البطولة بعد غدٍ الأحد. قائمة بيراميدز لمواجهة الساحل السودانى.. وظهور الصفقات الجديدة أعلن اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة مباراة هلال الساحل السوداني فى ذهاب دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والمحدد لها السادسة مساء غد السبت باستاد الدفاع الجوي. خفف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، الحمل البدني خلال التدريبات الجماعية للفريق التى أقيمت اليوم، الجمعة، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

أكد شادي حسين، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية الفريق لضربة البداية بدوري أبطال أفريقيا أمام الاتحاد المنستيري، في المباراة التي تقام عصر الأحد بالمنستير في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا، وتحقيق نتيجة إيجابية تساعده في مباراة العودة بالقاهرة، واجتياز أول خطوة في مشوار ورحلة الفريق لاستعادة لقب أفريقيا.

يستضيف استاد الاسكندرية مباراة المنتخب الأولمبي، بقيادة ميكالي، مع ايسواتيني في إياب الدور الثاني بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا.

استقر السويسرى مارسيل كولرن المدير الفنى للنادى الاهلى، على الدفع بأكرم توفيق الظهير الأيمن للفريق فى التشكيل الأساسى للمارد الأحمر أمام اتحاد المنستيرى، فى المباراة المحدد لها الرابعة عصر الأحد المقبل فى ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا.