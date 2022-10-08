شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى: لم نغلق باب الصفقات ونبحث عن لاعب أفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد إسماعيل، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، أن مسئولي الفريق البترولى لم يغلقوا باب الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لافتا إلى أن لجنة الكرة استقرت على التعاقد مع لاعب أفريقى سيتم الإعلان عنه خلال الساعات المقبلة.

أكد إسماعيل، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن فريق إنبى دائما يستطيع العمل وتقديم أفضل المستويات باللاعبين الذين يملكهم، لافتا إلى أن مركز حراسة المرمى لن يتأثر برحيل محمود جاد إلى المصري، في ظل وجود عبد العزيز البلعوطى والحارس الجديد رمضان مصطفى وعبد الرحمن سمير.

أوضح مدير الكرة بإنبى أن الإدارة فضلت الاتجاه إلى القسم الثانى في خريطة الانتقالات الصيفية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد قلق في هذا الأمر خصوصًا أن معظم اللاعبين الذين باتوا محط أنظار أندية القطبين تم الحصول على خدماتهم من القسم الثانى.

في سياق آخر أغلق مسئولو نادى إنبى ملف رحيل مصطفى شلبى وعلى فوزى، لاعبى الفريق البترولى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما أبدى أحمد كشرى المدير الفني للفريق تمسكه بخدمات الثنائى في الموسم الجديد.

وأبلغت إدارة النادى البترولى شلبى وفوزى بتواجدهما في صفوف الفريق البترولى خلال الموسم الجديد مؤكدين لهما حاجة الفريق لجهودهما الفنية.