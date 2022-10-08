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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الجمعة 7-10-2022 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها استقرار السويسرى مارسيل كولرن المدير الفنى للنادى الاهلى، على الدفع بأكرم توفيق الظهير الأيمن للفريق فى التشكيل الأساسى للمارد الأحمر أمام اتحاد المنستيرى.

الزمالك يهزم الأهلى 26/ 25 ويضرب موعدا مع الترجى فى نهائى أفريقيا لكرة اليد

فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على الأهلى بنتيجة 26/ 25 فى نصف نهائى بطولة أفريقيا للأندية المقامة فى تونس، ليتأهل الفارس الأبيض لمواجهة الترجى التونسى فى نهائى البطولة بعد غدٍ الأحد.

استقر السويسرى مارسيل كولرن المدير الفنى للنادى الاهلى، على الدفع بأكرم توفيق الظهير الأيمن للفريق فى التشكيل الأساسى للمارد الأحمر أمام اتحاد المنستيرى، فى المباراة المحدد لها الرابعة عصر الأحد المقبل فى ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا.

يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين مساء اليومالجمعة، داخل فندق الإقامة، وذلك ضمن جلساته مع اللاعبين؛ لشرح الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمواجهة الاتحاد المنستيري المقرر لها الرابعة عصر الأحد المقبل بتوقيت القاهرة ـ الثالثة بتوقيت تونس على ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير.

تُجرى بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي بتونس اختبار تشخيص فيروس كورونا «PCR» خلال الساعات المقبلة داخل فندق الإقامة؛ استعداداً لمباراة الاتحاد المنستيري التى تقام فى الرابعة عصر الأحد المقبل بتوقيت القاهرة الثالثة بتوقيت تونس على ملعب مصطفى بن جنات، فى ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

يخضع بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لقياسات عضلية عقب عودة بعثة الفريق من تونس؛ لتحديد فرص مشاركته فى التدريبات الجماعية بعد الانتهاء من تنفيذ البرنامج التأهيلي الذى خضع له خلال الفترة الماضية، وعلى ضوء القياسات البدنية يتحدد موعد انتظام اللاعب فى التدريبات الجماعية.

خاض فريق الكرة بالنادي الأهلي مرانه الأول فى تونس صباح اليوم، الجمعة، على ملعب المرادي بمدينة سوسة؛ استعدادًا لمواجهة الاتحاد المنستيري التى تقام فى الرابعة عصر الأحد المقبل بتوقيت القاهرة ـ الثالثة بتوقيت تونس ـ على ملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير.

نشر الحساب الرسمى للنادى الأهلى صورا من اليوم الأول للفريق أثناء تواجده في تونس، استعدادا لمواجهة فريق اتحاد المنستيرى فى ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا، حيث يلتقى الفريقان بعد غد الأحد، فى الرابعة عصرا.

كولر يجتمع بمعاونيه على هامش أول مران للأهلي فى تونس عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، جلسة خاصة مع معاونيه بملعب مران اليوم، الجمعة، فى تونس للترتيب لعدة أمور خاصة بمباراة المارد الأحمر أمام الاتحاد المنستيري المقرر لها الأحد المقبل فى ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا.

نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى على تويتر جانباً من أول مران للفريق فى تونس، بعدما وصل العاصمة التونسية أمس، الخميس، استعداداً لخوض مباراته ضد الاتحاد المنستيري التونسي فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها الأحد المقبل على ملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير.