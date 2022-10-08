شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الجمعة 7/ 10/ 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الجمعة، الموافق 7/ 10/ 2022 العديد من الأحداث، أبرزها: الزمالك يهزم الأهلى 26/ 25 ويضرب موعدا مع الترجى فى نهائى أفريقيا لكرة اليد، وإصابة عضلية خفيفة للونش وخوض تدريبات تأهيلية فى الجيم.

الزمالك يهزم الأهلى 26/ 25 ويضرب موعدا مع الترجى فى نهائى أفريقيا لكرة اليد

فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على الأهلى بنتيجة 26/ 25 فى نصف نهائى بطولة أفريقيا للأندية المقامة فى تونس، ليتأهل الفارس الأبيض لمواجهة الترجى التونسى فى نهائى البطولة بعد غدٍ الأحد.

خاض محمود حمدي "الونش"، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم اليوم، الجمعة، على هامش التدريبات التى أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بسبب الإصابة.

عبد الله جمعة يواصل التأهيل فى الزمالك استعدادًا لفلامبو البوروندى

واصل عبد الله جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجه التأهيلي على هامش التدريبات الجماعية للفريق التى أقيمت اليوم، الجمعة، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة. وخاض عبد الله جمعة مجموعة من التدريبات التأهيلية فى صالة "الجيمانيزيوم" تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، بعد تعرضه للإصابة بكدمة في "الانكل".

فيريرا يركز على "التمرير السريع" فى مران الزمالك.. وتعليمات خاصة لثلاثى الهجوم

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لفقرة فنية خاصة، على هامش التدريبات الجماعية للفريق اليوم، الجمعة، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

طاقم تحكيم صومالى لإدارة ذهاب الزمالك وفلامبو البوروندى فى دورى الأبطال