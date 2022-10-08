شكرا لقرائتكم خبر عن كوليبالى يشارك فى مران الإسماعيلى لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، تدريباته الجماعية مساء الجمعة على ملعبه الرئيسي بالإسماعيلية، ضمن برنامجه الإعدادي الأخير استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

وكان الفريق قد حصل على راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب الفوز على فريق طلائع الجيش فى المباراة الودية التي أقيمت مساء الأربعاء وانتهت بفوز الدراويش بثنائية نظيفة أحرزهما حازم مرسي وفراس شواط.

وبدأ مران الإسماعيلي بجلسة عقدها الجهاز الفني للفريق بقيادة الاسباني خوان جاريدو، لشرح أهم الأخطاء والسلبيات التى ظهرت فى اللقاء السابق من أجل تفاديها فى الفترة القادمة، يليه بعض التدريبات البدنية والفنية.

وشارك الإيفواري عبد القادر كوليبالي، فى تدريبات فريقه فى إطار المرحلة الثالثة والأخيرة من فترة الإعداد للموسم الجديد، ولقي اللاعب استقبال حافل من قبل الجهاز الفني للدراويش بقيادة الاسباني خوان جاريدو بالإضافة إلى زملائه بالفريق، وذلك بعدما وصل فجر الجمعه إلى القاهرة.

وكان الإسماعيلي قد قام بالتعاقد مع اللاعب لمدة 4 مواسم لتدعيم صفوفه وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي ضم فى الفترة الحالية كلا من: الغاني ياو أنور والتونسيين حمدي النقاز ونور الزمان الزموري وفراس شواط، بالإضافة إلى باسم مرسي وصالح جمعه ومحمود الشبراوي وكريم عرفات ومحمد حسن وأحمد محسن بجانب الإيفواري عبد القادر كوليبالي.