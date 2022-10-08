شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والترجى التونسى فى نهائى أفريقيا لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك نظيره الترجي التونسي في نهائي أفريقيا لكرة اليد في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأحد المقبل.

وتأهل فريق كرة اليد بنادى الترجى التونسى إلى نهائى بطولة أفريقيا المقامة فى تونس بعد الفوز على الأفريقى التونسى بنتيجة 22/31 فى قبل النهائي، بينما نجح الزمالك في حسم تأهله رسميًا إلى نهائي أفريقيا لكرة اليد بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 26-25.

كما نجح الزمالك في التأهل إلى نصف النهائى بالفوز على جى إس كى الكونغولي بنتيجة 17/33، بينما تأهل الأهلى بالفوز على رد ستار الإيفوارى بنتيجة 26/43 .

ويشهد تاريخ تتويج الزمالك الحصول على اللقب الأفريقى 12 مرة من قبل أعوام 1979 و1980 و1981 و1986 و1991 و2001 و2002 و2011 و2015 و2017 و2018 و2019.

وكان فريق الترجي قد تُوِّج بنهائي البطولة العربية لكرة اليد على حساب الزمالك بنتيجة 29-28 في المواجهة التي جمعتهما يوم 27 سبتمبر الماضي.