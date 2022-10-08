شكرا لقرائتكم خبر عن التصنيف الأفريقي شرط محمود جابر لوديات منتخب الشباب في نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع محمود جابر، المدير الفني للمنتخب الوطني للشباب مواليد 2003، شرطا للموافقة على المباريات الودية المقترحة للمنتخب في معسكر نوفمبر المقبل، استعدادا لنهائيات بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في فبراير من العام المقبل.

واشترط محمود جابر أن تكون الوديات المقبلة مع منتخبات مصنفة على الصعيد القاري، مرحبا بخوض مباريات ودية مع منتخبات أكبر في السن، لمنح اللاعبين مزيدا من الخبرات والاحتكاك المطلوبين للمنافسة في بطولة الأمم.

وأبدى جابر سعادته بنجاح المعسكر الأخير لمنتخب الشباب رغم الظروف الصعبة التي عانى منها المنتخب وغياب عدد كبير من اللاعبين، سواء ممن انضموا للمنتخب الأولمبي أو المحترفين الذين حالت الظروف دون انضمامهم للمعسكر.

وقال المدير الفني لمنتخب الشباب: "حاولنا في هذا المعسكر ومن خلال المباريات الودية الثلاثة تجهيز لاعبان لكل مركز رغم الغيابات، توسيع قاعدة الاختيارات في المنتخب هو همنا الأول حاليًا، ونمشى بخطوات ثابتة وناجحة في هذا الشأن".

وأضاف محمود جابر: "خطتنا للمرحلة القادمة هو وجود عشرات اللاعبين الجاهزين لتمثيل منتخب الشباب، نفتش عن المواهب في جميع الأندية ونبحث عن محترفين جدد، وكل معسكر يشهد وجوه جديدة وهذا يصب في صالح الخطة المستقبلية للمنتخب".