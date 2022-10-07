شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يتدرب على فترتين قبل انطلاق الدوري وجلسات تحفيزية من أيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لفريق حرس الحدود، بقيادة أحمد أيوب، على خوض تدريبات مكثفة للاعبين على فترتين استعدادا للدوري، حيث يخوض الفريق آخر ودياته أمام المحلة بعد غد الأحد.

وكشف الجهاز الفني للحرس أن إقامة ودية الفريق أمام المحلة من عدمها سيكون وفقا لنتائج قرعة الدوري التي تجري الأحد، فاذا أوقعت القرعة المحلة أمام الحرس في الجولة الأولى سيتم إلغاء المباراة الودية.

يواصل فريق الكرة الأول بنادي حرس الحدود بقيادة مديره الفني أحمد أيوب تدريباته اليومية على فترتين صباحا ومساء، وذلك بمعسكر الفريق المقام بفندق حرس الحدود باستاد المكس، حيث خاض الفريق 4 مباريات ودية أمام كل من سموحة والمقاولون العرب والقناة وإنبي.

وحقق فيها الفريق نتائج غير مرضية وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد أيوب بالاجتماع مع لاعبي، وذلك لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون وتدارك بعض السلبيات والإيجابيات قبل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز.

ويعمل أحمد أيوب، المدير الفني للفريق، بشكل مستمر على عقد جلسات تحفيزية للاعبي حرس الحدود، مطالبا بتنفيذ تعليماته داخل المستطيل الأخضر من أجل حجز مكانتهم بالتشكيلة الأساسية، حيث أكد المدير الفني لفريق حرس الحدود على أنه يثق جيدا في قدراتهم، وأن الفترة القادمة هدفه المنافسة على مركز متقدم.