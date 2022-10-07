شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الجمعة، الموافق 7/ 10/ 2022 العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها، الزمالك يهزم الأهلى 26/ 25 ويضرب موعدا مع الترجى فى نهائى أفريقيا لكرة اليد، وإصابة عضلية خفيفة للونش وخوض تدريبات تأهيلية فى الجيم، وأكرم توفيق يعود للجبهة اليمنى للأهلى أمام الاتحاد المنستيرى بفرمان كولر.

الزمالك يهزم الأهلى 26/ 25 ويضرب موعدا مع الترجى فى نهائى أفريقيا لكرة اليد

إصابة عضلية خفيفة للونش وخوض تدريبات تأهيلية فى الجيم

أكرم توفيق يعود للجبهة اليمنى للأهلى أمام الاتحاد المنستيرى بفرمان كولر

المصرى البورسعيدى يتسلم خطابا بإيقاف القيد بسبب مستحقات معين الشعبانى

قائمة بيراميدز لمواجهة الساحل السودانى.. وظهور الصفقات الجديدة

استاد الإسكندرية يستضيف لقاء المنتخب الأولمبي وايسواتيني بإياب تصفيات أمم أفريقيا

طاقم تحكيم صومالى لإدارة ذهاب الزمالك وفلامبو البوروندى فى دورى الأبطال

الرابطة واتحاد الكرة يخطران الأندية بموعد قرعة الدورى

الأهلي يعلن خطوة جديدة فى علاج بيرسي تاو من الإصابة العضلية

فيفا يخطر الإسماعيلى بفك حظر القيد عن النادى