شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يفوز على الرباط والأنوار 2 / 1 في أولى وديات معسكر الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على نظيره فريق الرباط والأنوار بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، على ملعب فندق ميركيور الإسماعيلية، وذلك في إطار سلسلة المباريات الودية التي يستعد من خلالها فريق المصري لانطلاق مبارياته بالموسم الكروي الجديد 2023/2022.

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق المصري بهدفين دون مقابل سجلهما زياد فرج في الدقيقة التاسعة والعشرين والياس الجلاصي في الدقيقة الخامسة والأربعين، فيما نجح فريق الرباط في تضييق الفارق بإحرازه الهدف الوحيد في الدقيقة السابعة والعشرين من الشوط الثاني.

مثل المصري خلال الشوط الأول: عصام ثروت لحراسة المرمى، إسلام المزين، عماد الدين بوبكر، عمرو موسى، عمرو طارق لخط الظهر، إسلام عطية، الياس الجلاصي كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، فيما لعب الثلاثي محمد جريندو، زياد فرج، محمد عنتر كثلاثي ارتكاز هجومي لخط الوسط خلف رأس الحربة عمرو مرعي.

فيما دفع إيهاب جلال مع مطلع الشوط الثاني بالثنائي أسامة الجزار وكريم العراقي بدلًا من زياد فرج وعمرو طارق، قبل أن يختتم تغييراته بنزول عمرو سعداوي بدلًا من عماد الدين بوبكر في الدقيقة الثالثة والثلاثين من الشوط الثاني الذي شهد طرد محمد جريندو لاعب المصري في الدقيقة الأربعين، ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.