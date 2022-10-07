شكرا لقرائتكم خبر عن القناة الناقلة لمباراة الأهلى والاتحاد المنستيرى فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق الأهلي أول مران اليوم فى تونس بعدما وصل أمس الخميس استعدادا لخوض مباراته ضد الاتحاد المنستيري التونسي فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها الأحد المقبل على ملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير.

موعد مباراة الأهلى والاتحاد المنستيرى

تقام مباراة الأهلي واتحاد المنستيرى على ملعب مركب مصطفى بن جنات فى مدينة منستير فى الثالثة عصراً بتوقيت تونس ــ الرابعة بتوقيت القاهرة الأحد المقبل.

ويعد مركب مصطفى بن جنات هو الملعب الرئيسي لفريق الاتحاد المنستيري، كما سبق له استضافة عدد من مباريات كأس الأمم الأفريقية 2004، ويسع حوالي 20 ألف متفرج.