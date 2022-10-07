شكرا لقرائتكم خبر عن كلاتنبرج يجهز دورة مكثفة لتطوير أداء حكام الـ"var" يوم 9 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مارك كلاتنبرج، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، دورة مكثفة لتطوير أداء حكام تقنية الفيديو فى الفترة من 9 حتى 12 أكتوبر الجارى استعداداً للدوري الممتاز الجديد.

كما يعقد كلاتنبرج اجتماعا مع مدربى الأندية قبل انطلاق الدورى الممتاز لإطلاعهم على ما تم عمله لتطوير منظومة التحكيم قبل الدورى الجديد.

ومنح المجلس الإنجليزى مارك كلاتنبرج صلاحيات اختيار معاونيه فى اللجنة الموسم المقبل، بعدما عمل مع لجنة الحكام الحالية فى المباريات الأخيرة عقب رحيل عصام عبد الفتاح.

وخاطب اتحاد الكرة أندية الدورى الممتاز بسرعة سداد مبلغ 575 ألف جنيه فى خزينة اتحاد الكرة قبل إجراء قرعة الموسم الجديد، والتى تحدد لها بشكل مبدئى يوم 10 أكتوبر الجارى.

وطالب اتحاد الكرة الأندية بسداد المبلغ الذى يعتبر نصف مستحقات الحكام عن الموسم القادم، حيث نصت لائحة الموسم الجديد على تحمل كل ناد مبلغ مليون و150 ألف جنيه قيمة مستحقات الحكام على أن تسدد نصف القيمة قبل انطلاق المسابقة والنصف الآخر في فترة القيد الشتوي.