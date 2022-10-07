الامارات | المنتخب يرفع رصيده إلى 6 ذهبيات في بطولة العرب للدراجات في مصر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد المنتخب الوطني للدراجات اليوم 3 ميداليات جديدة في البطولة العربية للمضمار، والتي تقام في ضيافة العاصمة المصرية القاهرة. وأحرز المنتخب ذهبيتين وفضية، جاءت الذهبيتين من محمد المطيوعي وهدى حسين، ليرتفع رصيد الذهب للمنتخب إلى 6 ميداليات، ويحل في المركز الثاني بعد المنتخب المصري صاحب الـ14 ذهبية. وارتفع حصاد الميداليات الإجمالية للمنتخب قبل يومين من ختام المنافسات إلى 20، بينها 6 ذهبيات، و10 فضيات و4 برونزيات.

ونجح المطيوعي في حصد ذهبية سباق (4 كلم مطاردة فردية)، وذلك في أول مشاركة للمطيوعي مع فئة الكبار ببطولة العرب للمضمار. كما نجحت البطلة الصاعدة هدى حسين في تحقيق ميدالية ذهبية، وهي الأولى لها في البطولة، كما نجحت شيخة عيسى من إضافة برونزية في سباق (الكيرين).

وشهد السباق حضور الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي، ومنصور بوعصيبة رئيس الاتحاد الإماراتي، وعدد كبير من أعضاء الاتحاد العربي في البطولة، ويخوض اليوم قائد المنتخب يوسف ميرزا وأحمد المنصوري سباق الأمونيوم الأولمبي، ويختتم المتتخب غداً المشاركة بسباق الماديسون، وهما حاملي اللقب في السباقين.