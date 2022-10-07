الامارات | ميسي يغيب عن سان جرمان للإصابة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيغيب النجم الارجنتيني ليونيل ميسي عن مباراة فريقه باريس سان جرمان ضد مضيفه رينس غدا في الدوري الفرنسي لكرة القدم لاصابة طفيفة في ربلة الساق كما اعلن كريستوف غالتييه مدرب نادي العاصمة الجمعة. وكان ميسي طالب باستبداله في الدقائق الاخيرة من مباراة فريقه ضد بنفيكا البرتغالي (1-1) في دوري ابطال اوروبا الاربعاء لمعاناته من اصابة طفيفة في ربلة الساق اثر تدخل من احد لاعبي بنفيكا. وقال غالتييه في مؤتمر صحافي عشية المباراة "سيخلد ليو الى الراحة. سيعاود التمارين الاحد والاثنين قبل مباراة العودة ضد بنفيكا". اما الجهاز الطبي في النادي فقال بأن ميسي يشعر "بانزعاج في ربلة الساق".

ويواجه سان جرمان خوض 9 مباريات من الان وحتى 13 نوفمبر موعد اطلاق سراح اللاعبين الدوليين للمشاركة ضمن منتخباتهم الوطنية في مونديال قطر. في المقابل، يعاني مهاجم سان جرمان كيليان مبابي من التهاب في الحنجرة في الايام الاخيرة ويحوم الشكل حول مشاركته في المباراة ايضا. لكن النادي اشار الى انه يتماثل الى الشفاء ولا يمكن استبعاد تواجده في التشكيلة.