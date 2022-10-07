شكرا لقرائتكم خبر عن 26 لاعباً ولاعبة يمثلون مصر فى بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غداً السبت، بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، والتى تستضيفها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 8 إلى 16 أكتوبر الجاري، وتعد بطولة أمريكا واحدة من أهم 8 بطولات فى اللعبة، نظراً لقيمة جوائزها المادية التي تقدر بـ181 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يضع تلك البطولة بفئة بطولات البلاتينيوم، وهي أعلى فئة فى بطولات الاسكواش.

وتعد بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش واحدة البطولات المؤثرة بشكل كبير فى ترتيب التصنيف العالمي باللعبة، حيث يخوضها نجوم مصر، كل تحت راية تحدٍ مختلفة لتحقيق طموحاته.

ويمثل مصر في هذه البطولة من الرجال 11 لاعباً وهم: علي فرج، طارق مؤمن، مازن هشام، يوسف سليمان، مروان الشوربجى، مصطفى عسل، فارس الدسوقي، مصطفى السيرتي، يحيى النوساني، زاهد سالم وكريم الحمامي.

بينما يمثل مصر في منافسات السيدات 15 لاعبة وهن: نوران جوهر، هانيا الحمامي، نور الشربيني، روان العربي، نور الطيب، سلمى هاني، فريدة محمد، زينة مقوي، نادين شاهين، نور أبو المكارم، مريم متولي، جنا شيحة، هنا رمضان، سنا إبراهيم ويثرب عادل.

وتحمل البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالمياً للسيدات، لقب بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش عن النسخة الأخيرة، بينما يحمل لقب الرجال عن أخر نسخة، مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي والمصنف الثالث عالمياً.