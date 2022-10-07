شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب المصارعة يتوجه إلى إسبانيا 15 أكتوبر للمشاركة فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر بعثة منتخب المصارعة إلى إسبانيا يوم 15 أكتوبر الجارى للمشاركة فى منافسات بطولة العالم التى تقام بإسبانيا فى الفترة من 17 إلى 22 من الشهر الجارى.

قائمة المنتخب فى البطولة تضم كلا من أحمد فؤاد بغدودة، عماد أشرف أبو العطا ، سامى السيد سمرة ، يوسف محمد عيسى، ندى مدنى عاشور.

ويرأس بعثة المصارعة فى منافسات البطولة إبراهيم عادل مصطفى عضو مجلس إدارة الاتحاد.

ويرافق المنتخب فى منافسات بطولة العالم، كمال عبده مدرب المصارعة الرومانية، وعلى أبو طالب مدرب المصارعة الحرة، ووصال قرطام مدرب المصارعة النسائية.