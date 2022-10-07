شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة الموافق 7 / 10 / 2022 العديد من الأخبار الرياضية التى نشرت على موقع ”الخليج 365” ونستعرض أبرزها فى السطور التالية..

الرابطة واتحاد الكرة يخطران الأندية بموعد قرعة الدورى

أخطرت رابطة الأندية المحترفة المصرية، واتحاد الكرة، أندية الدوري الممتاز، بحضور ممثل لكل فريق في مراسم إقامة قرعة بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2022 / 2023، والمقرر لها يوم 9 أكتوبر الجاري بأحد فنادق القاهرة.

الصفقات الجديدة تظهر فى تدريبات فيوتشر استعدادا لمواجهة بطل سيراليون.. صور

حرص على ماهر، المدير الفني لفريق فيواشر، على اصطحاب الصفقات الجديدة التى أبرمها النادى خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وفى مقدمتهم مهند لاشين وأحمد يحيى، إلى ليبيريا استعداداً لمواجهة كالون إف سي فى مباراة ذهاب دور الـ 32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي تقام الأحد المقبل.

الأهلي يعلن خطوة جديدة فى علاج بيرسي تاو من الإصابة العضلية

يخضع بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لقياسات عضلية عقب عودة بعثة الفريق من تونس؛ لتحديد فرص مشاركته فى التدريبات الجماعية بعد الانتهاء من تنفيذ البرنامج التأهيلي الذى خضع له خلال الفترة الماضية، وعلى ضوء القياسات البدنية يتحدد موعد انتظام اللاعب فى التدريبات الجماعية.

فيفا يخطر الإسماعيلى بفك حظر القيد عن النادى

تلقى النادى الإسماعيلى فاكسًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، يفيد بفك حظر القيد على النادى اليوم، الجمعة، وكان تم إيقاف القيد على الإسماعيلي بسبب مستحقات لاعبه السابق لسعد الجزيرى وقيمتها 450 ألف دولار.

حرص العميد محمد الحازمي، رئيس قطاع الأمن بسوسة الشمالية، على زيارة بعثة الأهلي أثناء مران الفريق الذى أقيم صباح اليوم على ملعب المرادى استعدادا لمواجهة اتحاد المنستيري فى دوري أبطال أفريقيا.