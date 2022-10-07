اخبار الرياضه

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة الموافق 7 / 10 / 2022 العديد من الأخبار التى نشرت على موقع ”الخليج 365” ونستعرض أبرزها فى السطور التالية..

الرابطة واتحاد الكرة يخطران الأندية بموعد قرعة الدورى

أخطرت رابطة الأندية المحترفة المصرية، واتحاد الكرة، أندية الدوري الممتاز، بحضور ممثل لكل فريق في مراسم إقامة قرعة بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2022 / 2023، والمقرر لها يوم 9 أكتوبر الجاري بأحد فنادق القاهرة.

الصفقات الجديدة تظهر فى تدريبات فيوتشر استعدادا لمواجهة بطل سيراليون.. صور

حرص على ماهر، المدير الفني لفريق فيواشر، على اصطحاب الصفقات الجديدة التى أبرمها النادى خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وفى مقدمتهم مهند لاشين وأحمد يحيى، إلى ليبيريا استعداداً لمواجهة كالون إف سي فى مباراة ذهاب دور الـ 32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي تقام  الأحد المقبل.

الأهلي يعلن خطوة جديدة فى علاج بيرسي تاو من الإصابة العضلية

يخضع بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لقياسات عضلية عقب عودة بعثة الفريق من تونس؛ لتحديد فرص مشاركته فى التدريبات الجماعية بعد الانتهاء من تنفيذ البرنامج التأهيلي الذى خضع له خلال الفترة الماضية، وعلى ضوء القياسات البدنية يتحدد موعد انتظام اللاعب فى التدريبات الجماعية.

فيفا يخطر الإسماعيلى بفك حظر القيد عن النادى

تلقى النادى الإسماعيلى فاكسًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، يفيد بفك حظر القيد على النادى اليوم، الجمعة، وكان تم إيقاف القيد على الإسماعيلي بسبب مستحقات لاعبه السابق لسعد الجزيرى وقيمتها 450 ألف دولار.

 

 

حرص العميد محمد الحازمي، رئيس قطاع الأمن بسوسة الشمالية، على زيارة بعثة الأهلي أثناء مران الفريق الذى أقيم صباح اليوم على ملعب المرادى استعدادا لمواجهة اتحاد المنستيري فى دوري أبطال أفريقيا.

 

حسنى عبد ربه يزور صانع ألعاب الإسماعيلى بعد جراحة الزائدة

 

أجري محمود الشبراوي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عملية جراحية بأحد المستشفيات التخصصي بالإسماعيلية، وذلك لاستئصال الزائدة بعدما شعر بآلام شديدة.

 

 

يعقد دانيال جوردو، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، محاضرة فنية للاعبين ظهر اليوم، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة الزمالك فى نصف نهائي بطولة أفريقيا للأندية والمقامة حالياً في تونس. 

 

 

 

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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