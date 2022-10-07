شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفوز على الغرافة القطري فى البطولة العربية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي الفوز الثاني فى البطولة العربية للأندية بالكويت على حساب فريق الغرافة القطرى، وقدم رجال سلة الأهلي عرضا قويا ونجحوا فى إنهاء اللقاء بنتيجة 108 - 59، بعدما استهلوا المشوار فى البطولة بالفوز على الميناء اليمني بنتيجة 132-53. ويتواجد «رجال سلة الأهلي» بالمجموعة الثانية، إلى جانب أندية الرياضي اللبناني والميناء اليمني والغرافة القطري. وتضم قائمة رجال سلة الأهلي في البطولة كلا من: سيف سمير ومحمد أبو النصر وإيهاب أمين وعمرو الجندي وعمر طارق وأحمد مهيب وعمرو زهران وعمر عزب ومروان سرحان وأحمد إسماعيل ومؤمن طارق خيري وعبد الله ناصر ومايكل فاكوادي ووالتر هودج.