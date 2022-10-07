بيراميدز بالأزرق وهلال الساحل بالأبيض فى ذهاب دور الـ 32 بالكونفدرالية

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القاهرة - سامية سيد - عقد اليوم بأحد فنادق التجمع الخامس الاجتماع الفنى لمباراة بيراميدز وهلال الساحل السوداني فى ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلتقي بيراميدز مع هلال الساحل فى السادسة مساء غد، السبت، على ملعب الدفاع الجوي، فى الذهاب، على أن تقام مواجهة الإياب 15 أكتوبر الجارى بنفس الملعب، بعد الاتفاق على إقامة مباراتي الذهاب والإياب في القاهرة.



الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وهلال الساحل



الاجتماع الفني مباراة بيراميدز وهلال الساحل

وتم الاتفاق على أن يخوض بيراميدز اللقاء باللون الأزرق الكامل، ويرتدي حارس المرمى اللون المارون الكامل، فيما يرتدي نادي هلال الساحل الأبيض الكامل، ويرتدي حارس مرماه اللون الأخضر الكامل.

وتم التأكيد على ضرورة حضور الفريقين إلى ملعب المباراة، قبل اللقاء بساعة ونصف، مع ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي.