شكرا لقرائتكم خبر عن الكومى يعلن إرسال قائمة الإسماعيلى للجبلاية الاثنين بعد فك حظر القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس يحيى الكومي، رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي، رفع حظر القيد رسميًا عن النادى من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وسيتم إرسال القائمة الجديدة والنهائية للفريق الأول إلى الاتحاد المصري لكرة القدم قبل إغلاق القيد الاثنين المقبل.

وأكد رئيس الإسماعيلي أنه أوفى بوعده مع محبي وعشـاق وشعـب الإسماعيليـة، وتم حـل الأزمـة دون ضجـيـج أو شـو إعلامى، بالرغـم من الصعوبات التي واجهها فى تلك القضايا وحتى صدور القرار صباح اليوم برفع الحظر عن النادى.

وأشـار الكومي إلى أن رفع حظر القيد أمر أسعدهم جميعا، ولكنه ليس كل شـىء فهو خطوة على الطريق الذى تعاهدوا عليه كمجلس إدارة، مهما بلغت الصعاب للوصول للهدف الأسمي وهو عودة قلعة الدراويش لمكانتهـا بين الكبـار والعودة مـن جديد لمنصات التتويج، متمنيا أن يحقق بطولة يقدمهـا هدية لجماهير وعشاق النادي العظيم الذي سيظـل مساندا لفريقه في أصعب المواقف لأنه الداعم الأول.