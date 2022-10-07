شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن غيابات الأهلي أمام اتحاد المنستيرى فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب جمهور الكرة بالنادي الأهلي مباراة الفريق أمام اتحاد المنستيري التونسي فى دورى أبطال أفريقيا، باعتبارها أول مباراة للمارد الأحمر فى الموسم الجديد.

وخرج أكثر من لاعب بالفريق من قائمة المباراة المرتقبة لأسباب مختلفة، وهو ما نرصده في السطور التالية:

س: متى سافر الأهلي إلى تونس لمواجهة اتحاد المنستيري؟

ج: بعثة الأهلي وصلت تونس مساء أمس، الخميس، لخوض اللقاء المرتقب المقرر له عصر الأحد، فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

س:ما هى قائمة الأهلي لمباراة بطل تونس؟

ج:ضمت قائمة الفريق المسافرة إلى تونس كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، وأيمن أشرف ومحمود متولي، وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم، وعلي معلول ومحمد هاني وأكرم توفيق، وحمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل، محمد مجدي أفشة وحسين الشحات وأحمد عبد القادر وبرونو سافيو وطاهر محمد طاهر، حسام حسن ومحمد شريف وشادى حسين.

س: وماذا عن غيابات الأهلي أمام اتحاد المنستيري؟

ج:خرج من القائمة كل من: رامي ربيعة للإيقاف، ومحمد محمود وزياد طارق وكريم فؤاد، محمد مغربي، محمد أشرف، مصطفى سعد لأسباب فنية، ومحمد فخري، بيرسي تاو، وعمار حمدي للإصابة، كما خرج كهربا، وصلاح محسن لعدم القيد فى القائمة الأفريقية.

س: ما هى القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وبطل تونس؟

ج: تنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورت مباريات الأهلي والزمالك فى الأدوار التمهيدية، حيث يتم نقل مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري عبر قناة On Time SPORTS HD، ويتم نقل مباريات دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات عبر قنوات بي إن سبورت بشكل حصرى في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.