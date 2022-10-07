قلة اهتمام وعائق أمام رحيله.. مستقبل كريستيانو رونالدو إلى أين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

يومًا بعد الآخر تزداد الأقاويل والشائعات حول مستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي والذي يمر بفترة صعبة منذ بداية الموسم الحالي.

ولم يحصل رونالدو سوى على عدد قليل من دقائق اللعب مع يونايتد تحت قيادة إريك تين هاج، حيث لم يبدأ النجم البرتغالي سوى مباراة واحدة كأساسي هذا الموسم مُسجلًا هدفًا واحدًا فقط.

وأراد كريستيانو مغادرة مانشستر يونايتد في الانتقالات الصيفية الماضية ولكن لم يحدث، كما كان هناك حديثا عن رحيله في يناير المقبل.

ووفقًا لشبكة "ESPN" العالمية فإن كريستيانو رونالدو أصبح في طي النسيان، حيث قالت إن أسطورة مانشستر يونايتد غير مرغوب فيه من قبل كبار الأندية.

رونالدو مستمر مع يونايتد

ووفقًا لمصادرها، فإن مانشستر يونايتد واثق من أن كريستيانو رونالدو سيبقى في النادي خلال فترة انتقالات يناير بسبب قلة الاهتمام به، علمًا بأن عقد رونالدو سينتهي في صيف 2023.

وأوضحت الشبكة العالمية أن يونايتد يعرف جيدًا أن رونالدو يتطلع لمغادرة أولد ترافورد إذا لم يستطع الفوز بمكانة أساسية في فريق إريك تين هاج.

وذكرت أن قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ستسمح لرونالدو بالتوقيع مع فريق يشارك بدوري أبطال أوروبا في يناير المقبل واللعب في الأدوار الإقصائية في العام الجديد على الرغم من خوضه ثلاث مباريات مع يونايتد في الدوري الأوروبي هذا الموسم.

وأشارت إلى أنه على الرغم من رغبة رونالدو المعروفة في الرحيل، إلا أن يونايتد لم يتلق سوى عرضًا وحيدًا من قبل نادٍ في المملكة العربية السعودية وهو الهلال، وهذا هو العرض الذي رفضه كل من رونالدو ومانشستر يونايتد.

وربطت التكهنات في الصيف بين رونالدو وعدة أندية في أوروبا بما في ذلك تشيلسي ونابولي وبايرن ميونيخ، لكن يونايتد لم يتلق أي عرض من أي نادٍ في القارة العجوز.

وأخبرت المصادر لـ" ESPN" أن هناك تفاؤل بأن موقف تشيلسي قد تغير بعد أن حل جراهام بوتر محل توماس توخيل كمدرب، على الرغم من أنهم خففوا من مشاكلهم الهجومية بضم بيير إيمريك أوباميانج في وقت متأخر من نافذة الانتقالات.

ويتفهم تين هاج موقف رونالدو لكنه سيتردد في تركه يغادر خلال انتقالات يناير، حيث تم إخبار المدرب الهولندي بالفعل أنه من غير المرجح أن يتم رصد أموالًا لجلب صفقات جديدة للشياطين الحمر حتى الصيف المقبل، مما يقلل من احتمال العثور على بديل للمهاجم البرتغالي.

كل هذا سيُجبر كريستيانو على خيار البقاء في مانشستر يونايتد حتى نهاية عقده في صيف 2023.