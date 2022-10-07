كرة سلة.. الأهلي يواصل انتصاراته بفوز كبير على الغرافة القطري بالبطولة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد علام:

واصل فريق الأهلي انتصاراته بالبطولة العربية للأندية لكرة السلة بالفوز على الغرافة القطري بنتيجة 108-59، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية بالبطولة، المقامة حاليا في الكويت.

وبذلك رفع الأهلي رصيده من النقاط إلى النقطة الـ4، بينما بقى الغرافة بدون أية نقاط.

وسيلتقي الأهلي مع الرياضي غدا السبت في الرابعة عصر، ضمن ختام المجموعة الثانية من دور المجموعات من النسخة الـ34 بالبطولة العربية المقامة في دولة الكويت.

وفرض الأهلي سيطرته على المباراة منذ البداية، وأنهى الفترة الأولى متفوقا بنتيجة 30-14، وواصل الفريق الأحمر تفوقه في المباراة وأنهى الفترة الثانية والشوط الاول بفارق 26 نقطة عند النتيجة 58-21.

واستمر التفوق الأهلاوي في المباراة وأنهى الفترة الثالثة بفارق الـ50 نقطة عند النتيجة 85-35.

وأنهى الأهلي المباراة متجاوزا حاجة الـ100 نقطة عند النتيجة 108-59.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية التي تضم بجوار كلا من النادي الرياضي اللبناني والغرافة القطري والميناء اليمني.