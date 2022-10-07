الكومي: نُهنيء أنفسنا برفع "كابوس" القيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد شاكر:

أبدى يحيى الكومي، رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، سعادته برفع القيد الموقع من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على ناديه.

ودوّن الكومي، عبر بيان رسمي صادر عنه اليوم الجمعة:"السادة محبي وعشاق وجماهير النادي الإسماعيلي والسادة شعب الإسماعيليه الكرام.. نُهنيء أنفسنا ونهنئكم على رفع حظر القيد على النادي الإسماعيلي الذي كان كابوس على قلوبنا جميعًا ونحمد الله حمدًا كثيرًا على نعمته علينا وعلي الإسماعيلي".

وأتم رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي تصريحاته بقوله:"مبروك لنا جميعًا وشكرًا لكم لثقتكم بنا في قيادة سفينة النادي الإسماعيلي والشكر لجميع أعضاء مجلس الإدارة ولكل من ساهم معنا في هذا العمل الدؤوب لكم مني وجميع أعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين بالنادي الإسماعيلي خالص تحياتنا وتقديرنا".

وفتح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" باب القيد بشكل رسمي لنادي الإسماعيلي، وذلك بعد دفع مستحقات لاعب الفريق السابق التونسي لسعد الجزيري.

