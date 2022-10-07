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أكثر من 1.8 مليون توقيع .. ما حقيقة العريضة التي تطالب البرلمان البريطاني بترحيل هالاند؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - تناولت بعض الحسابات على موقع التواصل الإجتماعي إحصائية نقلاً عن موقع "سبورت بايبل" يدعون إنها لعريضة تطالب البرلمان البريطاني لترحيل النرويجي إيرنج هالاند نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

وتألق هالاند بشكل لافت للنظر رفقة مانشستر سيتي عقب الإنتقال إليه بداية من الموسم الحالي حيث سجل 14 هدفًا، في 8 جولات أعتلي بهم صدارة .

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وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الإجتماعي مع الإحصائية المزعومة وهمو ما فنده الإعلامي أحمد الشيخ خبير في مواقع التواصل و تكنولوجيا الإعلام.

ونفي الشبخ تقديم أي عريضة مقدمة للبرلمان الإنجيلزي مؤكداً على وجود عريضتين على موقع change.com حيث لم يشارك فيهم إلا 200 شخص فقط فيما شارك في العريضة الأخرى التي نشرها موقع "سبورت بايبل" 17 شخص فقط

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وقالت " وكالة سند" للرصد والتحقق والإخباري إن مصدر انتشار هذه الشائعة كان تويتر ثم تناقل على باقي منصات التواصل مثل: فيسبوك وإنستجرام.

وبحسب أداة "تريندز ماب" المتخصصة في رصد البيانات وقياسها عبر تويتر، فإن كلمات "1.8M Signatures HAALAND" المفتاحية للادعاء الأول قد وردت في 1700 تغريدة خلال 24 ساعة فقط.

أما كلمة "HAALAND ROBOT" المفتاحية للادعاء الثاني، قد وردت في 2300 تغريدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأظهر البحث عبر صفحة العرائض الإلكترونية بالموقع الرسمي للبرلمان البريطاني، عدم وجود أية عرائض ، حيث لم يتم العثور على أي عريضة موجهة لأعضاء البرلمان تحمل اسم هالاند.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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